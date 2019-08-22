Робот "Федор" перед полетом повторил фразу Юрия Гагарина "Поехали!"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Робот "Федор" повторил перед запуском космического корабля "Союз МС-14" известную фразу первого космонавта Юрия Гагарина. Трансляция состоявшегося ранее в четверг запуска опубликована на сайте Роскосмоса.

"Тесно здесь...". Зачем робот Федор летит на международную космическую станцию?

"Готов. Поехали. Поехали", - сказал робот в момент отрыва ракеты-носителя от стартового стола.

В ходе дальнейшего пути к орбите "Федор" передал на Землю часть телеметрической информации. В частности, он доложил об отделении второй ступени.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур в 06:38 мск.

Полет корабля к МКС будет проходить по двухсуточной схеме. Стыковка запланирована на 08:31 мск 24 августа.

С 2002 года международные экипажи на орбиту доставляла ракета "Союз-ФГ". С 2020 года запланирован переход на носитель "Союз-2.1а", который ранее выводил только грузовые корабли и космические аппараты. Состоявшийся запуск является испытательным перед отправкой экипажа.

"Федор"

Робот "Федор", который находится в пилотируемом корабле создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который летит на МКС, получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор".

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, в основные задачи, которые будет выполнять Skybot F-850, входят передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета, в том числе перегрузок, проведение экспериментов по отработке в режиме копирования действия робота, которые полезны для работы на внешнем борту МКС.

Робот проведет на орбите примерно 17 дней. В целом, как сообщал Рогозин, "Федор" выступит в качестве искусственного космонавта.