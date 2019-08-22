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Робот для работы на внешнем борту МКС может появиться через 2-3 года

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 22 августа. /ТАСС/. Новый робот, который сможет работать на внешнем борту Международной космической станции (МКС), появится через 2-3 года. Об этом сообщил журналистам в четверг генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Отдельные испытания [робота "Федора"] будут продолжены на борту станции. Все эти эксперименты очень важные с точки зрения отработки системы управления: это и машина в режиме аватара, и в режиме копирования для перехода к следующей стадии испытаний, когда через пару-тройку лет, когда мы сделаем машину, работающую на внешнем борту станции", - сказал Рогозин.

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Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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