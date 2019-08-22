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Специалисты ЦПК в сентябре полетят в Индию для отбора первой группы космонавтов

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин также сообщил о предстоящем отборе первой группы индийцев, которые будут обучаться в Звездном городке

САМАРА, 22 августа. /ТАСС/. Российские специалисты из Центра подготовки космонавтов (ЦПК) этой осенью проведут отбор в Индии первой группы космонавтов, которые будут обучаться в подмосковном Звездном городке. Об этом сообщил в четверг журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В частности, мы подписали уже несколько контрактов по подготовке индийских космонавтов. В середине сентября туда выезжает группа российских специалистов из ЦПК. И мы будем проводить отбор первой группы индийцев, которые будут обучаться в подмосковном Звездном городке", - сказал он.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичИндияРоссия
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