Специалисты ЦПК в сентябре полетят в Индию для отбора первой группы космонавтов

САМАРА, 22 августа. /ТАСС/. Российские специалисты из Центра подготовки космонавтов (ЦПК) этой осенью проведут отбор в Индии первой группы космонавтов, которые будут обучаться в подмосковном Звездном городке. Об этом сообщил в четверг журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В частности, мы подписали уже несколько контрактов по подготовке индийских космонавтов. В середине сентября туда выезжает группа российских специалистов из ЦПК. И мы будем проводить отбор первой группы индийцев, которые будут обучаться в подмосковном Звездном городке", - сказал он.