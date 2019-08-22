Компания ULA запустила навигационный спутник для ВВС США

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Американская компания United Launch Alliance (ULA) в четверг запустила ракету-носитель Delta IV с навигационным спутником GPS третьего поколения. Старт с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 09:06 по времени Восточного побережья (16:06 мск), трансляция ведется на сайте ULA.

"Аппарат достиг предварительной земной орбиты, на которой он будет находиться 53 минуты", - информировала в своем Twitter компания. После этого включатся [маневренные двигатели], которым надлежит довести спутник до заданной орбиты. Это произойдет через 1 час 55 минут. Отделение первой ступени носителя произошло через 4 минуты и 30 секунд после пуска.

До этого отправку в космос данного аппарата, собранного компанией Lockheed Martin, откладывали не меньше четырех раз.

Запуск первого из навигационных спутников GPS третьего поколения для нужд ВВС США был осуществлен в декабре 2018 года компанией SpaceX. Она отмечала, что аппарат разработан для "передачи информации о расположении, навигации и времени" в три раза точнее и при обеспечении "в восемь раз более высокой помехоустойчивости".

Это 29-й по счету и последний пуск Delta IV в конфигурации Medium+, а также 135-я миссия United Launch Alliance.

ULA была основана в 2006 году. Ее штаб-квартира расположена в городе Сентенниал (штат Колорадо). Компания является совместным предприятием американских авиастроительных корпораций Boeingи Lockheed Martin.

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