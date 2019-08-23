"Союз-2.1а" совершит первый полет с экипажем в марте 2020 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Первый пилотируемый запуск ракеты "Союз-2.1а" состоится в марте 2020 года, сообщил в пятницу на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС генеральный директор НПО автоматики (разрабатывает системы управления для "Союз 2.1а" и других ракетоносителей) Андрей Мисюра.

"В марте следующего года полетят люди. Эти испытания [запуск "Союз 2.1а" в четверг] были фактически завершающими. Схема компоновки ракетоносителя "Союз-2", которая улетела сейчас с пилотируемым кораблем, она полностью штатная, она серийно изготавливается, мы провели завершающие испытания этим пуском ", - сказал Мисюра, отвечая на соответствующий вопрос.

Ракета "Союз-2.1а" стартовала в четверг с космодрома Байконур с кораблем "Союз МС-14", на борту которого находится антропоморфный робот "Федор". Носитель этого типа впервые использовался для запуска пилотируемого корабля. Полет к МКС проходит по двухсуточной схеме, стыковка запланирована на 08:31 мск 24 августа.

НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова (входит в госкорпорацию "Роскосмос") - одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, а также систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности.