Испытания системы управления ракеты "Союз-5" начнутся в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. НПО автоматики планирует начать испытания системы управления для ракеты-носителя "Союз-5" в середине 2020 года, сообщил в пятницу на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС генеральный директор предприятия Андрей Мисюра.

"НПО автоматики заключило договор на разработку системы управления для ракеты "Союз-5". Мы головные разработчики по системе управления. Сейчас разрабатывается конструкторская документация. Первые макеты мы планируем изготовить и приступить к испытаниям в середине следующего года", - сказал он.

Ракету среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") разрабатывает РКК "Энергия", ее планируется запускать с Байконура в рамках совместного с Казахстаном проекта "Байтерек". "Союз-5" сможет использоваться для выведения пилотируемого корабля "Федерация" на низкую околоземную орбиту, завершить создание ракеты планируется к 2021 году. В ходе летных испытаний новой ракеты планируется провести четыре пуска в 2022-2025 годах.

НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова (входит в госкорпорацию "Роскосмос") - одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, а также систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности.