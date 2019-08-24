"Союз МС-14" с роботом "Федором" вовремя не состыковался с МКС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Стыковка пилотируемого корабля "Союз МС-14", на борту которого находится робот "Федор", еще не состоялась. Она была запланирована на 8:30 мск, трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

"Тесно здесь...". Зачем робот Федор летит на международную космическую станцию?

Корабль приблизился к станции, ему оставалось до стыковки 96 м, но затем он начал отходить. Сейчас расстояние до МКС 280 м.

Корабль отвели на безопасное расстояние от МКС. Решается вопрос, какие действия предпринимать дальше.

Робот был запущен к МКС во время испытательного полета корабля "Союз МС-14" на ракете "Союз-2.1а", которая стартовала с 31 площадки космодрома Байконур утром 22 августа. Ранее этот тип носителей использовался для выведения на орбиту грузовых кораблей и космических аппаратов.

Робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который летит на МКС, получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор".

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, в основные задачи, которые будет выполнять Skybot F-850, входят передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета, в том числе перегрузок, проведение экспериментов по отработке в режиме копирования действия робота, которые полезны для работы на внешнем борту МКС.