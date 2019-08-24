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Неудачная стыковка "Союза МС-14" с МКС
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В NASA назвали причину неудачной стыковки "Союза МС-14" с МКС

В ведомстве сообщили, что стыковка была отменена из-за проблем с усилителем системы "Курс" на борту станции
Ракета-носитель "Союз-2.1а" Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Ракета-носитель "Союз-2.1а"
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 24 августа. Стыковка космического корабля "Союз", на борту которого находится робот "Федор", с Международной космической станцией (МКС) была прервана из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс" на борту станции. В ручном режиме космонавты не могли пристыковать корабль из-за отсутствия нужной системы на борту "Союза", сообщил диктор в ходе трансляции, которую ведет NASA.

"Это проблема не с кораблем "Союз", а с усилителем системы "Курс" на борту станции", - сказал диктор.

Грузовые корабли "Прогресс" оборудованы запасной системой телеоператорного управления, когда кораблем в ручном режиме управляет космонавт со станции. "Однако данная система не установлена на корабле "Союз МС-14, так как это пилотируемый вариант корабля, без экипажа на борту", - уточнил диктор.

ЦУП (Центр управления полетами) в скором времени передаст космонавтам инструкции по замене усилителя системы стыковки на борту МКС.

Теги
СШАРоссияНеудачная стыковка "Союза МС-14" с МКС
Неудачная стыковка "Союза МС-14" с МКС
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В NASA отметили, что стыковка была отменена, когда корабль находился всего в 60 м от станции
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