Следующие попытки стыковки "Союза МС-14" с МКС запланированы на утро 25 или 26 августа

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Стыковка космического корабля "Союз МС-14", на борту которого находится робот "Федор", с Международной космической станцией (МКС) была прервана из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс" на борту станции. В ручном режиме космонавты не могли пристыковать корабль из-за отсутствия нужной системы на борту "Союза", сообщил диктор в ходе трансляции, которую ведет NASA.

"Попытка стыковки отложена российским ЦУП на 24 часа, то есть на утро воскресенья. И следующая ближайшая попытка стыковки может быть проведена через 48 часов - в понедельник утром", - сказал диктор NASA.

В трансляции уточняется, что стыковка была отменена, когда корабль находился всего в 60 м от станции. Сейчас он отведен на безопасное расстояние от МКС и будет находится рядом с ней до решения специалистов. Космонавтам на борту станции будут переданы инструкции для замены усилителя системы "Курс" на борту станции, в котором был зафиксирован сбой. "Затем будет проведен тест системы, чтобы определить когда будет выполнена следующая попытка стыковки и как она будет проводиться", - отметил диктор.