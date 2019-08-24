Вторая попытка стыковки "Союза МС-14" с МКС намечена на 26 августа

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Вторая попытка стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-14" планируется на утро 26 августа. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время переговоров с экипажем МКС, трансляция ведется на сайте NASA.

"Я так понимаю, что мы сейчас идем на утро понедельника", - сказал Рогозин.

По его словам, уже прошло заседание госкомиссии по сложившейся ситуации. В свою очередь, космонавт Алексей Овчинин, который находится на МКС, отметил, что "настроение [экипажа] бодрое, самочувствие отличное". Он также выразил надежду, что со второго раза все получится.

Рогозин отметил, что на борту пилотируемого корабля много новых систем, "поэтому важно пройти этот этап и подготовиться к более сложным стыковкам в будущем, которые будут при запуске МЛМ".

"Будем считать, что эта операция будет носить внеплановый и долгосрочно важный характер с точки зрения того, как работать в случае отказа подобного рода систем", - сказал Рогозин космонавтам.

Стыковка "Союза МС-14" должна была состояться в субботу в 08:30 мск. Однако после приближения к станции корабль начал от нее отдаляться. Диктор в ходе трансляции NASA сообщил, что стыковка была прервана из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс" на борту станции. Он уточнил, что в ручном режиме космонавты не могли пристыковать корабль из-за отсутствия нужной системы на борту "Союза".