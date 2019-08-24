ЦУП проведет повторную попытку стыковки "Союза" с МКС 26 августа

КОРОЛЕВ /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Специалисты российского Центра управления полетами (ЦУП) проведут утром 26 августа повторную попытку стыковки корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщил субботу журналистам первый заместитель генерального конструктора РКК "Энергия", руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

"Сейчас у нас планах - в ночь с воскресенья на понедельник, примерно в районе 8-9 утра 26 августа, обеспечить повторную стыковку с тем, чтобы у нас все получилось", - сказал Соловьев.

Корабль с роботом "Федор" на борту не удалось пристыковать к Международной космической станции (МКС) из-за определенных колебаний при сближении со станцией, сообщил Соловьев. "Со сближением все было нормально, примерно до дальности 200 метров [до станции]. Дальше у нас пошли определенные, ранее не встречавшиеся колебания, на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковать не удастся. А "Федора" мы пока еще не научили в ручном режиме [стыковаться]", - сказал он.

Специалисты выявили на пилотируемом корабле "Союз МС-14" исправимые замечания на радийной аппаратуре, сообщил Соловьев.

"Нам пришлось на безопасной дальности обеспечить безопасное расхождение [корабля со станцией], это называется "команда на увод". Ближайший анализ телеметрии показал, что у нас есть исправимые замечания на радийной аппаратуре, которая обеспечивает ближний участок", - сказал Соловьев.

"Сейчас у нас разрабатывается программа действий, которая нам позволит часть блоков заменить. Это все касается МКС, там есть хороший, полготовленный экипаж, мы с ними уже поговорили о программе деятельности и они понимают, что надо делать", - отметил он.