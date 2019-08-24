Разработчик "Федора" рассказал о состоянии робота

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Неудавшаяся стыковка "Союза" с МКС никак не повлияла на состояние робота "Федора". Об этом сообщил в субботу ТАСС исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (разработчик робота) Евгений Дудоров.

Он также сообщил, что робот "Федор" (Skybot F-850) выполнит свою программу на Международной космической станции (МКС) в случае стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-14" с МКС.

"Самое главное - чтобы стыковка состоялась. Если это произойдет, мы всю программу выполним, потому что общее время выполнения программы с роботом - два дня. Но в целом робот будет находиться на МКС почти две недели (до 7 сентября - прим. ТАСС), так что время будет, в любом случае его программа будет выполнена", - сказал Дудоров.

По его словам, неудавшаяся в субботу стыковка "Союза" с МКС никак не повлияла на состояние робота. "По программе было запланировано, что он периодически включался и записывал состояние систем корабля после старта. Но сейчас, до стыковки, он находится в состоянии сна, выключен. По прибытии на МКС он вновь включится", - пояснил Дудоров.