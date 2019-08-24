Для стыковки "Союза МС-14" к МКС может быть проведена перестыковка "Союза МС-13"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Центр управления полетами (ЦУП) считает, что для стыковки "Союза МС-14" к МКС может потребоваться перестыковка "Союза МС-13". Об этом сообщил первый замгенконструктора РКК "Энергия", руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев во время переговоров, трансляция ведется на сайте NASA.

"Довольно много было разных комбинаций, мы склоняемся к тому, что надо организовать перестыковку "Союзом", который на агрегатном отсеке, к этому МИМ-2 (малый исследовательский модуль "Поиск" - прим. ТАСС) в ручном режиме, там условия освещенности вроде нормальные", - сказал Соловьев.

Сейчас "Союз МС-13" пристыкован к узлу служебного модуля "Звезда". Соловьев подчеркнул, что к агрегатному отсеку кораблю "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту проще стыковаться, поскольку там "больше возможностей для контроля, особенно на ближнем участке".

В свою очередь Скворцов уточнил, что экипаж готов к любому продолжению событий. Руководитель полетом российского сегмента МКС считает, что космонавту нужно проконсультироваться по этому поводу с экипажем. После чего отметил, что перестыковка, если будет принято решение о ее необходимости, будет проведена в воскресенье.

"Если у нас все получится, то сегодня вы потренируетесь, а завтра с утречка придется перестыковаться", - сказал Соловьев.