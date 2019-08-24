Роскосмос назвал ситуацию с несостоявшейся стыковкой "Союза" с МКС не критической

КАЗАНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Ситуация с кораблем "Союз МС-14" с роботом "Федор" на борту, которому не удалось пристыковаться к Международной космической станции (МКС), не является критической, такие случаи были и ранее. Об этом в субботу ТАСС сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"У нас бывали такие случаи, когда не с первого раза были стыковки. Но ничего в этом такого сильно необычного нет: это испытание космической техники... собственно для этого ее и испытывают, чтобы выявить какие-то нештатные ситуации и с ними справиться", - сказал Крикалев.

Стыковка "Союза МС-14" должна была состояться в субботу в 8:30 мск. Однако после приближения к станции корабль начал от нее отдаляться. Диктор в ходе трансляции NASA сообщил, что стыковка была прервана из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс" на борту станции. Он уточнил, что в ручном режиме космонавты не могли пристыковать корабль из-за отсутствия нужной системы на борту "Союза".

Следующая попытка стыковки намечена на 8-9 утра (мск) 26 августа.