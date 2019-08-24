Крикалев считает, что робот на МКС позволит космонавтам переключиться на творческую работу

КАЗАНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Робот может выполнять рутинную работу, которую человек уже знает, чтобы дать космонавтам переключиться на более творческую деятельность. Такое мнение высказал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, комментируя запуск корабля "Союз МС-14" с роботом "Федор" на борту к Международной космической станции (МКС) в рамках лекции на WorldSkills Kazan 2019.

"В части задач, которые легко автоматизируются, наверное, роботы будут брать на себя выполнение таких рутинных функций, а человек всегда останется человеком, чтобы испытывать что-то новое, пробовать какие-то новые варианты", - сказал Крикалев.

По его словам, впоследствии человек из рутинной деятельности переключается на более творческую и созидательную, а машина "уже выполняет то, что человек знает, как делать". "Чтобы не повторять одно и то же много раз, получается машина. Наверное, то же самое будет происходить и в космосе", - пояснил он.

Крикалев напомнил, что главной задачей запуска была отработка связки новой ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз-МС".

Стыковка "Союза МС-14" должна была состояться в субботу в 08:30 мск. Однако после приближения к станции корабль начал от нее отдаляться. Диктор в ходе трансляции NASA сообщил, что стыковка была прервана из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс" на борту станции. Он уточнил, что в ручном режиме космонавты не могли пристыковать корабль из-за отсутствия нужной системы на борту "Союза".

Следующая попытка стыковки намечена на 8-9 утра (мск) 26 августа.