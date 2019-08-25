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На Украине сообщили об успешных огневых испытаниях ступени ракеты-носителя "Циклон-4"

В конструкторском бюро "Южное" заявили, что эти тесты являются "заключительными и важнейшими испытаниями перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя "Циклон-4"

ТАСС, 25 августа. Украинское конструкторское бюро "Южное" сообщило об успешных огневых испытаниях третьей ступени разрабатываемой ракеты-носителя "Циклон-4".

"23 августа, накануне 28-й годовщины независимости нашей страны впервые [с начала] нашей новейшей истории были проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом: состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя класса "Циклон-4", спроектированной КБ "Южное" и изготовленной на [заводе] "Южмаш", - говорится в сообщении на странице конструкторского бюро в Facebook.

В КБ также отметили, что эти тесты являются "заключительными и важнейшими испытаниями перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя "Циклон-4".

Украинские ракеты "Циклон-4", которые являются модификацией разработанных еще в советское время носителей "Циклон-3", предполагалось запускать с бразильского космодрома Алкантара - соответствующее соглашение было подписано в 2003 году. В мае 2015 года Бразилия заморозила работы над проектом.

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