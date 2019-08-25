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Неудачная стыковка "Союза МС-14" с МКС

Рогозин: тренировка экипажа корабля "Союз МС-13" по перестыковке прошла без замечаний

Экипаж готов к выполнению операции, заявил глава Роскосмоса
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-13" выполнил без замечаний тренировку по перестыковке.

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Об этом сообщил в воскресенье глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Тренировка по перестыковке экипажа выполнена без замечаний. Экипаж готов к выполнению операции по перестыковке. Закрытие люков завтра в 03:30, расстыковка в 06:34, стыковка к МИМ-2 [малому исследовательскому модулю "Поиск" Международной космической станции] в 07:00", - написал он в Twitter.

По словам Рогозина, параллельно идет работа с кораблем "Союз МС-14", на 08:30 в понедельник планируется маневр перед стыковкой.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияНеудачная стыковка "Союза МС-14" с МКС
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