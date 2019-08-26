Экипаж "Союза МС-13" приступил к перестыковке корабля на другой модуль МКС

КОРОЛЕВ /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Экипаж пилотируемого "Союза МС-13" начал операцию по перестыковке корабля со служебного модуля "Звезда" на малый исследовательский модуль "Поиск" (МИМ-2) Международной космической станции (МКС), куда 24 августа не смог причалить другой корабль - "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту.

Маневр начался в 06:35 мск, передает корреспондент ТАСС из подмосковного Центра управления полетами, где ведется трансляция операции.

Ее продолжительность должна составить 25 минут, завершение маневра планируется на 06:59 мск. Стыковку проводит в ручном режиме командир корабля - российский космонавт Александр Скворцов с участием астронавтов NASA и Европейского космического агентства Эндрю Моргана и Луки Пармитано (Италия).