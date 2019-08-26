Рогозин сообщил о готовности к перестыковке корабля "Союз МС-13"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Центр управления полетами (ЦУП) готов к проведению перестыковки пилотируемого корабля "Союз МС-13" со служебного модуля "Звезда" на малый исследовательский модуль "Поиск" (МИМ-2) Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.
"ЦУП к работе по проведению операции на орбите готов", - отметил глава госкорпорации.
ЦУП к работе по проведению операции на орбите готов. pic.twitter.com/ZV40Se8Sj0— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) August 26, 2019
К посту также прикреплено видео из Центра управления полетами. Там присутствуют генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николай Севастьянов, руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев и другие.