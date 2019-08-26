Индия подтвердила, что ведет переговоры с Россией о производстве ракетных двигателей

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 августа. /ТАСС/. Нью-Дели подтверждает информацию о том, что ведет переговоры с Москвой о производстве в Индии полукриогенных ракетных двигателей по российской технологии для индийской космической программы. Об этом сообщил журналистам глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван.

"Россия предлагает Индии свою технологию полукриогенного ракетного двигателя в рамках программы "Делай в Индии". Ракетные двигатели могли бы производиться в Индии и использоваться в наших ракетах ", - цитирует в понедельник Сивана телеканал NDTV.

"Мы ведем переговоры с Российским космическим агентством по различным аспектам, но пока ничего не подтверждено. Что уже оформлено - это соглашение о подготовке Россией индийских космонавтов для нашей пилотируемой космической миссии "Гаганьян", - указал руководитель индийского космического ведомства.

Говоря о том, какое оборудование для национальной пилотируемой программы Индия готова приобрести у России, Сиван ответил: "Обсуждение идет. Пока оно не закончилось. Мы должны посмотреть, стоит ли нам покупать их оборудование. Это оборудование должно нам подходить".

Ранее гендиректор российского предприятия - производителя ракетных двигателей НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов сообщил, что две страны обсуждают возможность передачи индийской стороне лицензии на выпуск ракетных двигателей.