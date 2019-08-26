Космонавт Скворцов поставил рекорд, потратив минимум топлива "Союза" при перестыковке

КОРОЛЕВ /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Российский космонавт Александр Скворцов, который провел в ручном режиме перестыковку корабля "Союз МС-13" с модуля "Звезда" на модуль "Поиск" Международной космической станции, поставил рекорд по затратам топлива корабля. Об этом сообщил понедельник журналистам после успешной перестыковки первый замгенконструктора РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

Не хватило 60 метров. Что известно о неудачной стыковке "Союза МС-14" с МКС

"Скворцов прекрасно пилотировал. Я много видел перестыковок, но такую, пожалуй, в первый раз. Я думаю, что поставлен рекорд по минимуму затрат топлива [корабля "Союз"]", - сказал Соловьев.

По его словам, примерно в 07:30 мск специалисты проведут небольшой двухимпульсный маневр для обеспечения оптимальной траектории подлета к МКС корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту. Повторный маневр по стыковке этого корабля со станцией планируется на 06:12 мск 27 августа.

Экипаж пилотируемого "Союза МС-13" в понедельник успешно провел операцию по перестыковке корабля со служебного модуля "Звезда" на малый исследовательский модуль "Поиск" (МИМ-2) Международной космической станции (МКС), куда 24 августа не смог причалить "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту.