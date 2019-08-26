"Союз МС-15" с астронавтом ОАЭ в сентябре будет стыковаться к модулю "Звезда"

КОРОЛЕВ /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Пилотируемый корабль "Союз МС-15", запуск которого запланирован на 25 сентября с космодрома Байконур, будет стыковаться к модулю "Звезда", а не малому исследовательскому модулю "Поиск" (МИМ-2), как это планировалось ранее. Об этом сообщил руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

"Мы программу сентябрьского "Союза" определенным образом видоизменим и будем стыковаться к агрегатному отсеку [модулю "Звезда"], откуда уйдет "Союз" с "Федором" [его возвращение на Землю планируется на 7 сентября]", - сказал Соловьев.

Утром в понедельник прошла перестыковка корабля "Союз МС-13" от агрегатного отсека к МИМ-2 в ручном режиме. На борту находился экипаж в составе космонавта Роскосмоса Александра Скворцова и астронавтов Эндрю Моргана (NASA) и Луки Пармитано (Европейское космическое агентство).

25 сентября к МКС отправятся космонавт Олег Скрипочка (Россия) и астронавты Джессика Миер (США) и Хазаа аль-Мансури (ОАЭ).