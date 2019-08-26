НПО машиностроения и МГТУ Баумана впервые представят на МАКС малый спутник ДЗЗ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Военно-промышленная корпорация (ВПК) "НПО машиностроения" и МГТУ имени Н. Э. Баумана впервые представят на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в Жуковском малый спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) совместной разработки. Об этом ТАСС в понедельник сообщил генеральный директор, генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов.

"Впервые будет продемонстрирован малый космический аппарат совместной разработки АО "ВПК "НПО машиностроения" и Молодежного космического центра МГТУ им. Н. Э. Баумана", - сказал Леонов.

По его словам, "аппарат оптико-электронного наблюдения может непрерывно снимать маршрут длиной до 500 км". Масса аппарата составляет около 250 кг, высота рабочей орбиты - 500-700 км, срок активного существования - не менее пяти лет.

"В этом году на консолидированном стенде корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (НПО машиностроения входит в корпорацию - прим. ТАСС) мы продемонстрируем макет радиолокационного космического аппарата дистанционного зондирования Земли "Кондор-Э" и подвижный береговой ракетный комплекс "Бастион". В рамках работ в области гражданской продукции будет представлен солнечный коллектор "Сокол-Эффект", - перечислил он.

Леонов также рассказал, что на стенде российско-индийской совместной организации BrahMos также будут представлены различные модификации крылатой ракеты BrahMos и ее носители. "На улице будет размещен полномасштабный макет авиационной версии ракеты", - рассказал Леонов.