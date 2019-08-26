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Неудачная стыковка "Союза МС-14" с МКС

Трое членов экипажа МКС вернулись на борт станции после перестыковки корабля "Союз МС-13"

Перестыковка корабля от модуля "Звезда" к модулю МИМ-2 проходила в ручном режиме

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и астронавты Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство) перешли с пилотируемого корабля "Союз МС-13" на борт Международной космической станции (МКС) после успешной перестыковки. Об этом сообщил член экипажа МКС во время переговоров, трансляция которых велась на сайте NASA.

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"Все, есть, открыли люк", - сказал космонавт, открывая переходный люк между пилотируемым кораблем и станцией.

"Принято", - ответили ему в ЦУПе.

На борту МКС коллегу поприветствовал остававшийся там космонавт Алексей Овчинин.

Утром в понедельник прошла перестыковка корабля "Союз МС-13" от модуля "Звезда" к модулю МИМ-2 в ручном режиме. Решение о проведении операции госкомиссия приняла в субботу после того, как "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог причалить к модулю "Поиск". Эта процедура необходима, поскольку на агрегатном отсеке "больше возможностей для контроля, особенно на ближнем участке", рассказал руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев экипажу во время переговоров, транслировавшихся на сайте NASA.

Вторая попытка стыковки "Союза МС-14" с МКС назначена на 06:12 мск 27 августа.

Теги
РоссияНеудачная стыковка "Союза МС-14" с МКС
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