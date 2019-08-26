Один из спутников системы ГЛОНАСС выведен на техобслуживание

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российский спутник связи "Глонасс-М" временно выведен на техническое обслуживание. Об этом говорится в понедельник на сайте Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения системы ГЛОНАСС.

"Временно выведен", - говорится в строке состояния аппарата под номером 742 (4-я рабочая точка).

Дата ввода аппарата в эксплуатацию не уточняется.

Выведенный на техобслуживание "Глонасс-М" был запущен 2 октября 2011 года. В конце месяца его уже ввели в систему.

В начале августа 2019 года еще один спутник "Глонасс-М" номер 717 вывели на техобслуживание. Работы продлятся до начала сентября.

Сейчас в орбитальную группировку входят 27 спутников, 22 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще два - в резерве. Для гарантированного глобального покрытия необходимо иметь 24 работающих спутника.