Американский космоплан X-37 побил рекорд продолжительности полета предыдущей миссии

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Американский беспилотный космоплан X-37 превысил в понедельник рекорд продолжительности полета, установленный в ходе предыдущей секретной миссии. Как сообщил в понедельник портал Space.com , в 17:43 мск 26 августа продолжительность полета космоплана превысила 717 суток 20 часов и 42 минуты. Столько времени этот аппарат находился в космосе во время предыдущего полета.

X-37 был выведен на орбиту 7 сентября 2017 года ракетой-носителем Falcon компании Space X. Как подчеркнул портал, "неизвестно, какие операции осуществляет космоплан во время нынешнего полета или какие задачи выполнялись в ходе предыдущих полетов, поскольку все полеты космоплана засекречены". Нынешний полет, отметил Space.com, видимо, представляет собой проверку возможности космоплана осуществлять длительные полеты, поскольку каждый следующий полет был длиннее предыдущего.

Секретный проект X-37B Orbital Test Vehicle компания Boeing начинала под эгидой NASA еще в 1999 году. Первоначально аппарат многоразового использования X-37 предназначался для ремонта спутников на орбите. Однако в 2004 году программу засекретили и передали в ведение ВВС США.

С 2010 года аппараты выполняют испытательные орбитальные полеты. По мнению экспертов, X-37 могут использоваться как для испытания новых технологий, так и для доставки в космос разведывательных спутников.

По данным Space.com, в распоряжении ВВС США находятся по крайней мере два космоплана X-37B. Аппарат длиной 8,8 м и высотой 2,9 м имеет размах крыльев 4,6 м и небольшой грузовой отсек.