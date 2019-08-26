Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" вновь попробуют пристыковать к МКС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Вторая попытка стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-14", на борту которого находится робот "Федор" и грузы, будет предпринята во вторник специалистами Центра управления полетами (ЦУП). Она запланирована на 06:12 мск к модулю "Звезда". Об этом сообщил первый замгенконструктора РКК "Энергия", руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

"Стыковка корабля с МКС запланирована на 27 августа в 06:12 мск в автоматическом режиме", - сказал он.

Неудавшаяся попытка

Изначально стыковка "Союза МС-14" с МКС была запланирована на утро 24 августа к малому исследовательскому модулю "Поиск" (МИМ-2). Однако после приближения на расстояние 60 м до станции корабль начал отдаляться от нее. Как пояснил 24 августа журналистам Соловьев, решение о прекращении попытки стыковки было принято из-за ранее не встречавшихся колебаний.

"Со сближением все было нормально, примерно до дальности 200 м [до станции]. Дальше у нас пошли определенные, ранее не встречавшиеся колебания, и на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковать не удастся", - отметил Соловьев.

В трансляции NASA пояснили, что причаливание было прервано из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс" на борту МКС.

В ручном режиме космонавты не могли пристыковать корабль из-за отсутствия нужной системы на борту "Союза". Грузовыми кораблями "Прогресс" космонавт может управлять с борта МКС при помощи запасной системы телеоператорного управления, но на "Союзе МС-14" ее нет.

Перестыковка "Союза МС-13"

После инцидента Госкомиссия приняла решение о перестыковке космического корабля "Союз МС-13", на борту которого в июле на МКС прибыли космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и астронавты Эндрю Морган (НАСА) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство), от "Звезды" к МИМ-2.

Изменить модуль стыковки "Союза МС-14" было решено, поскольку на агрегатном отсеке "больше возможностей для контроля", рассказал Соловьев экипажу во время переговоров, транслировавшихся на сайте NASA.

Операцию 26 августа провел Александр Скворцов в ручном режиме, находясь вместе с экипажем на борту корабля. Во время перестыковки он поставил рекорд по минимальному расходу топлива.

Также во время операции специалисты Роскосмоса убедились, что "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог причалить к МКС из-за неисправности аппаратуры в стыковочном узле станции, а не на самом корабле. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"В ходе перестыковки "Союза МС-13" с модуля "Звезда" на модуль МИМ-2 автоматический захват корабля получен не был. Это ожидаемый результат, внушающий оптимизм, так как он подтверждает, что проблема действительно с оборудованием "Курса" на станции, а не на корабле "Союз МС-14", - сказал ТАСС собеседник агентства.

Однако пока было принято решение не ремонтировать аппаратуру, сообщил руководитель полетом российского сегмента станции во время переговоров с экипажем. Попытка "влезть в схему", уточнил Скворцов, может быть предпринята после стыковки корабля с "Федором" или после его возвращения на Землю.