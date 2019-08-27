"Союз МС-14" с роботом "Федор" со второй попытки успешно пристыковался к МКС

КОРОЛЕВ /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Пилотируемый корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" (Skybot F-850) на борту пристыковался во вторник в автоматическом режиме к агрегатному отсеку служебного модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС).

Не хватило 60 метров. Что известно о неудачной стыковке "Союза МС-14" с МКС

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из подмосковного Центра управления полетами (ЦУП), где ведется прямая трансляция стыковки.

"Есть касание, есть захват", - сказал комментатор ЦУПа. Стыковка состоялась на несколько минут раньше запланированного времени - в 6:08 мск. Изначально касание ожидалось в 6:12 мск.

Первая планировалась на 08:31 мск 24 августа, однако она не состоялась, так как "Союз МС-14" не смог пристыковаться к малому исследовательскому модулю "Поиск" (МИМ-2).

Робот "Федор"

Человекоподобный робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который прибыл на МКС, получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор".

В основные задачи Skybot F-850 на этот полет входят передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета, в том числе перегрузок, проведение экспериментов по отработке в режиме копирования действия робота, которые полезны для работы на внешнем борту МКС, сообщил ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В целом, по его словам, "Федор" выступит в качестве искусственного космонавта.

Планируется, что робот вернется на Землю 7 сентября.