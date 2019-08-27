Рогозин: отказавшая при первой попытке стыковки "Союза" с МКС аппаратура не российская

КОРОЛЕВ /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Аппаратура системы сближения "Курс", которая отказала при первой попытке стыковки корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией (МКС), эксплуатируется уже 10 лет и сделана не в России.

Не хватило 60 метров. Что известно о неудачной стыковке "Союза МС-14" с МКС

Об этом сообщил во вторник журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы увидели, что оборудование МИМ-2 (малый исследовательский модуль "Поиск") не отвечало на сигналы корабля, но этой аппаратуре 10 лет и она не российского производства", - сказал Рогозин.

Спецкомиссия для оценки состояния МКС

Рогозин поручил создать специальную комиссию для оценки состояния МКС, всех ее блоков и агрегатов.

"Мной принято решение о создании комиссии, которая должна в целом оценить состояние станции, всех ее блоков, агрегатов, с тем чтобы, если будет принято политическое решение о продлении работы станции после 2024 года, мы должны знать, какая деталь, какой узел находятся в ресурсе, вне ресурса, какого производства, есть ли у нас резервирование по ним", - сказал Рогозин.

"Эту работу начали одновременно наши американские коллеги, поэтому данная ситуация (неудачная стыковка "Союза МС-14" с МКС 24 августа - прим. ТАСС) показала, что это решение абсолютно актуально", - отметил он.