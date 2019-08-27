Этапы российской программы освоения Луны получили названия

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Этапам российского освоения Луны присвоили названия. Они содержатся в документах к госзакупке по исследованиям проблемных вопросов пилотируемых полетов на естественный спутник Земли.

Три этапа получили названия "Вылазка", "Форпост" и "База". Также документами предусматривается рассмотрение возможности использования аддитивных технологий при их реализации.

Стоимость контракта составляет почти 373,4 млн рублей. Научно-исследовательские работы будут вестись под шифром "Пастораль".

В конце 2018 года Совет РАН по космосу принял концепцию российской лунной программы, однако поручил ее дополнить. В Роскосмосе сообщали, что эта программа будет реализована в несколько этапов до 2040 года. В презентации генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, продемонстрированной во время лекции в МГУ им. М. В. Ломоносова, говорилось, что российские космонавты впервые побывают на поверхности Луны в 2030 году.

Весной NASA объявило о том, что новая программа высадки астронавтов на Луну называется "Артемида".