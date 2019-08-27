Рогозин: "Федор" может отправиться в один из следующих полетов на корабле "Федерация"

КОРОЛЕВ /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Робот "Федор" может в один из следующих полетов на Международную космическую станцию (МКС) добраться до нее на перспективном пилотируемом корабле (ОКР "Федерация"). Об этом сообщил во вторник журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Следующий этап - повторные испытания, но на новом корабле, на "Федерации", но название у него будет другое. Еще один этап - работа на внешнем борту, для этого он ("Федор") и создавался. Внутри станции он нам не очень-то нужен, сейчас пока пройдут проверки мелкой моторики, что он может пользоваться инструментом", - сказал Рогозин.

По его словам, перед этим робот пройдет этап испытаний на корабле "Союз". "На борту находится экзоскелет, с помощью которого в режиме аватара будут проведены все тесты. Они нам позволят убедиться в том, что данная робототехническая машина способна в условиях невесомости обеспечивать работу в режиме копирования", - отметил глава Роскосмоса.

Полет "Федора" на "Союзе МС-14"

Возвращение корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" с МКС на Землю состоится 7 сентября, как и планировалось изначально, сообщил Рогозин.

"Того срока, который необходим для проведения всех тестов в полном объеме, достаточно для того, чтобы выдержать программу испытаний и отправить корабль на Землю 7 сентября", - сказал Рогозин.

По его словам, затем необходимо будет провести ремонт аппаратуры малого исследовательского модуля МИМ-2 на МКС с тем, "чтобы все шлюзы были в полной готовности к моменту пуска 25 сентября экипажа с Байконура". "У нас на борту находится весь необходимый ремкомплект, экипаж знает, что делать, они эту работу проведут", - уточнил глава Роскосмоса.

Ранее руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев также сообщал, что робот "Федор" вернется на Землю 7 сентября.