Робот "Федор" извинился за то, что долго добирался до МКС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Человекоподобный робот "Федор", который находится на пристыковавшемся во вторник утром к Международной космической станции (МКС) корабле "Союз МС-14", извинился за задержку на своем пути к станции.

"Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы", - говорится в сообщении в Twitter робота.