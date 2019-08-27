Рогозин заявил, что движения робота для выхода в космос будут отличаться от человеческих

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Робот, который в будущем отправится на Международную космическую станцию (МКС) и выполнит выход в открытый космос, будет не совсем похож на человека внешне и по движениям. Об этом во вторник сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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"Как только добьемся возможности оперирования мелкими инструментами для проведения ремонтных работ антропоморфным роботом-аватаром, произойдет реконфигурация этой платформы, будут установлены электронно-компонентные базы космического назначения, способные выдерживать нагрузки открытого космоса, как только мы будем готовы, мы обеспечим полет этой машины. Конечно, он будет выглядеть не совсем как человек", - сказал Рогозин.

"Главное, чтобы максимально облегчить оператору действия. Машина должна четко делать то, что делает оператор из ЦУПа. Передвижения по станции будут иные", - пояснил он.

Рогозин добавил, что для решения этой задачи Роскосмос планирует изучить "задел по другим проектам", в том числе по приостановленным сейчас.

Утром во вторник корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту пристыковался к агрегатному отсеку МКС. Стыковка состоялась на несколько минут раньше запланированного времени - в 06:08 мск. Изначально касание ожидалось в 06:12 мск.