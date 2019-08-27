Путин высоко оценил действия экипажа МКС в ситуации со стыковкой "Союза МС-14"

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин высоко оценил действия членов экипажа Международной космической станции в ситуации со стыковкой корабля "Союз МС-14", которая была проведена во вторник утром со второго раза.

Не хватило 60 метров. Что известно о неудачной стыковке "Союза МС-14" с МКС

"Знаем, что ситуация в чем-то была и нештатной, но, как обычно для наших космонавтов, вы блестяще справились с этой работой", - сказал Путин, связавшийся во вторник по телемосту с российскими космонавтами Александром Скворцовым и Алексеем Овчининым, которые находятся сейчас на МКС.

"Надеюсь, что все пойдет дальше, как у нас говорят в России, как по маслу, но все это движение "как по маслу" зависит от высокого уровня профессионализма таких высококлассных специалистов как вы", - добавил глава государства.

Он также выразил надежду, что прибывший на "Союзе МС-14" на МКС робот "Федор" окажет экипажу "необходимую помощь и поддержку".

Турецкий президент Тайип Реджеп Эрдоган, который вместе с Путиным посетил павильон Роскосмоса на авиасалоне МАКС-2019, пожелал космонавтам успешного завершения миссии на МКС. "Мы следим за вами отсюда, с Земли. Я от имени турецкой нации хочу вас поздравить и желаю всего наилучшего, чтобы ваше путешествие завершилось на успешной ноте", - сказал Эрдоган, назвав космонавтов "очень хорошим примером для всей молодежи".

В ходе осмотра павильона Роскосмоса Путину продемонстрировали продукцию НПО им. Лавочкина (макеты космической обсерватории "Спектр-РГ", аппаратов "Арктика" и "Луна-25"), РКК "Энергия" и "Энергомаша".