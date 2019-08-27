Центр Хруничева и Boeing продлили контракт о поддержании эксплуатации первого модуля МКС

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Российский Центр имени М. В. Хруничева и компания Boeing подписали на авиасалоне МАКС-2019 соглашение о продлении контракта по поддержанию эксплуатации функционально-грузового блока (ФГБ) "Заря" Международной космической станции (МКС), говорится в пресс-релизе российского предприятия.

"Компании достигли договоренности о том, что Центр Хруничева будет поставлять заменяемое на орбите оборудование для обеспечения эксплуатации ФГБ "Заря", а также выполнять работы по модернизации конструкции в целях расширения технических возможностей модуля в период с 2021 по 2024 год", - говорится в сообщении.

Генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что новое соглашение является подтверждением эффективного партнерства, которое и дальше будет способствовать развитию космической деятельности в интересах мирового сообщества.

"В партнерстве с Центром Хруничева мы рады и в дальнейшем вносить свой вклад в этот широкомасштабный международный проект [МКС], имеющий решающее значение для освоения космоса", - сказал президент компании Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко, слова которого также приводятся в пресс-релизе.

Функционально-грузовой блок "Заря" - первый элемент будущей станции - был изготовлен Центром Хруничева в рамках контракта с Boeing и успешно запущен с космодрома Байконур в 1998 году на ракете-носителе "Протон". Контракт между Boeing и российским предприятием по продлению эксплуатации ФГБ после 15 лет работы на орбите был подписан в 2013 году.