Роскосмос сделает спутниковые снимки Самарской области в рамках проекта "Цифровая Земля"

САМАРА, 27 августа. /ТАСС/. Спутниковые снимки Самарской области будут сделаны в рамках проекта "Цифровая Земля". Соответствующее соглашение между регионом и Роскосмосом было подписано на авиасалоне МАКС-2019, сообщила во вторник госкорпорация.

"Соглашение предполагает использование тематических сервисов в рамках федерального проекта "Цифровая Земля". Он дает возможность проводить мониторинг и наблюдение в сфере сельского и лесного хозяйства, строительства, чрезвычайных ситуаций, экологической обстановки, эффективности использования природных ресурсов, контроля хозяйственной деятельности и определения экономического ущерба", - говорится в сообщении.

Роскосмос объявил о запуске проекта "Цифровая Земля" в мае 2017 года. Создаваемая в рамках проекта цифровая модель поверхности планеты к концу 2020 года охватит всю территорию России. Наблюдение из космоса позволит контролировать целевое использование земель в сельском хозяйстве, снабжать страховые компании достоверной информацией по страховым случаям, связанными с природными явлениями, фиксировать незаконные вырубки леса и несанкционированные свалки, определять границы застроек.

Пилотными регионами в реализации проекта стали Крым и Ростовская область. Ранее сообщалось, что в проекте будут задействованы Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский, Хабаровский и Приморский край. После заключения соглашения будут сделаны высококачественные спутниковые снимки территории Самарской области, с помощью которых можно будет определить эффективность использования земель, выявить случаи их нецелевого обращения.

Соглашение также предполагает обмен научными данными в рамках национального проекта "Наука". Вузы региона будут получать ведущих специалистов в качестве лекторов, а разработки самарских ученых станут использоваться в аэрокосмической сфере.