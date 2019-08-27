Рогозин сообщил, когда делегация Китая посетит космодром Восточный

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Делегация от китайской космической отрасли посетит космодром Восточный в 2019-м или в начале 2020 года, где проведет переговоры о сотрудничестве с российской стороной. Об этом во вторник сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на полях авиасалона МАКС-2019.

"В этом году или в начале следующего я планирую принять китайскую делегацию на космодроме Восточный и на нем обсудить возможность сотрудничества в рамках национальных космических [агентств]", - сказал Рогозин.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация "Ростех". Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.