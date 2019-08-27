ЕКА и Роскосмос обсудили соблюдение графика работ по "ЭкзоМарсу-2020"

Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

Покорители космоса: от Гагарина до наших дней Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

"Мы планируем запустить миссию в 2020 году <...> Темой сегодняшнего обсуждения было соблюдение графика проекта и обеспечение своевременного запуска миссии", - сказал Вернер журналистам во вторник на Международном авиационно-космическом салоне.

По словам главы ЕКА, также с Роскосмосом ведется сотрудничество в исследовании Луны и в области пилотируемой космонавтики.

"ЭкзоМарс" - совместная программа Европейского космического агентства и Роскосмоса по исследованию Марса. Старт миссии запланирован на июль 2020 года с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Целью проекта является исследование поверхности Марса, ее атмосферы и климата.

Аппарат должен будет доставить к Марсу российскую посадочную платформу для отправки европейского марсохода на поверхность планеты. После схода марсохода платформа начнет работать как долгоживущая автономная научная станция для изучения состава и свойств поверхности и атмосферы Марса.