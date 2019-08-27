Корабль Dragon расстыковался с МКС и совершит приводнение в Тихом океане

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Грузовой корабль Dragon, созданный американской компанией SpaceX, во вторник расстыковался с Международной космической станцией (МКС). Трансляция операции идет на сайте NASA.

По команде из Центра управления полетом в Хьюстоне (штат Техас) дистанционный манипулятор отвел корабль от шлюза на модуле Harmony и в 10:59 по времени восточного побережья США (17:59 мск) раскрыл захваты, удерживавшие корабль.

В этот момент станция проходила над Тихим океаном. За ходом операции с борта МКС наблюдала астронавт NASA Кристина Кук. В 15:22 (22:22 мск) корабль включит на 12 минут 45 секунд двигатели для схода с обиты и в 16:21 (23:21 мск) совершит спуск на парашюте в районе Тихого океана, находящемся в 360 милях (570 км) к юго-западу от побережья Калифорнии.

Космический грузовик, прибывший на станцию 27 июля, доставил продовольствие, оборудование и материалы для проведения нескольких десятков научных экспериментов, а также новый стыковочный узел, который был установлен американскими астронавтами на модуле "Хармони" и предназначен для стыковки коммерческих кораблей Boeing CST-100 Starliner и Crew Dragon компании SpaceX.