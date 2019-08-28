WSJ: Boeing, Airbus и SoftBank Group разрабатывают беспилотники, долетающие до стратосферы

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Крупнейшие аэрокосмические корпорации Boeing, Airbus и японский конгломерат SoftBank Group намерены вывести беспилотники на границу стратосферы. Как сообщила газета The Wall Street Journal, они разрабатывают аппараты, способные осуществлять непрерывные полеты на протяжении месяцев и обеспечивать устойчивое интернет-соединение с высоты 25 км.

Недавние испытания такого беспилотника, созданного Airbus, окончились неудачей. По данным газеты, они проходили на севере Австралии, и 80-килограммовый аппарат Zephyr S с размахом крыльев 24 метра и электромоторами, питающимися от солнечных батарей, столкнувшись с грозовым фронтом, не смог набрать нужную высоту. Новые испытания этого аппарата должны состояться до конца нынешнего года.

Высотный беспилотник Odisseus разрабатывает Aurora Flight Sciences, дочерняя компании Boeing. Испытательный полет должен был состояться весной 2019 года. Представитель компании отказалась сообщить, успешным ли был эксперимент, но при этом подчеркнула, что программа создания беспилотника продолжается.

Дочерняя компания SoftBank Group также продолжает работу над своим беспилотником Hawk-30 с размахом крыльев 76 метров и намерена провести его летные испытания в стратосфере над Гавайскими островами. Этот аппарат в будущем сможет работать в тандеме с разрабатываемым корпорацией Alphabet высотным аэростатом с целью обеспечить интернетом труднодоступные районы в Африке.

По оценкам экспертов, на которых ссылается The Wall Street Journal, еще до конца нынешнего десятилетия эксплуатация стратосферных беспилотников и высотных аэростатов может принести прибыль в размере $1,7 млрд.