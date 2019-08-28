Космонавт Кононенко заявил, что роботы никогда полностью не заменят человека в космосе

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/. 28 августа. /ТАСС/. Командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко считает, что в полном объеме робот не сможет заменить человека в космосе.

"Робот в полном объеме никогда не заменит человека. Они работают по программам, которые писали люди", - отметил он в среду на пресс-конференции во время Международного авиационно-космического салона.

По словам космонавта, роботы "помогут, но интеллект в космосе они не заменят".

22 августа с космодрома Байконур был запущен пилотируемый корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту. Во вторник он пристыковался к МКС.