{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Единственная женщина в отряде космонавтов не знает, когда отправится на орбиту

Начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов уточнил, что в 2020 году Анна Кикина "пока не в экипаже"

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/. 28 августа. /ТАСС/. Анна Кикина, являющаяся сейчас единственной женщиной в российском отряде космонавтов, до сих пор не знает сроки своего первого полета.

"Я не в курсе, когда меня назначат в экипаж. Я продолжаю упорно трудиться и готовиться", - сказала Кикина в среду на пресс-конференции во время Международного авиационно-космического салона.

В свою очередь, начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов уточнил, что "в 2020 году Анна пока не в экипаже".

В сентябре 2012 года решением медицинской комиссии Кикина была признана годной по состоянию здоровья для зачисления в качестве кандидата в космонавты. В октябре того же года решением Межведомственной квалификационной комиссии она была рекомендована к зачислению на должность кандидата в космонавты-испытатели и допущена к прохождению общекосмической подготовки, к которой приступила в конце месяца.

Теги
Россия
МАКС-2019
ЦПК получил около 300 обращений с начала набора в отряд космонавтов в июне
Не все из них подкреплены полным перечнем бумаг, отметил первый заместитель начальника ЦПК Максим Харламов
Читать полностью