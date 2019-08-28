Единственная женщина в отряде космонавтов не знает, когда отправится на орбиту

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/. 28 августа. /ТАСС/. Анна Кикина, являющаяся сейчас единственной женщиной в российском отряде космонавтов, до сих пор не знает сроки своего первого полета.

"Я не в курсе, когда меня назначат в экипаж. Я продолжаю упорно трудиться и готовиться", - сказала Кикина в среду на пресс-конференции во время Международного авиационно-космического салона.

В свою очередь, начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов уточнил, что "в 2020 году Анна пока не в экипаже".

В сентябре 2012 года решением медицинской комиссии Кикина была признана годной по состоянию здоровья для зачисления в качестве кандидата в космонавты. В октябре того же года решением Межведомственной квалификационной комиссии она была рекомендована к зачислению на должность кандидата в космонавты-испытатели и допущена к прохождению общекосмической подготовки, к которой приступила в конце месяца.