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Россия готова подготовить турецкого астронавта как космического туриста за полгода

Начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов напомнил, что ЦПК за всю историю своего существования подготовил более 100 иностранных астронавтов и участников космических полетов

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Российский Центр подготовки космонавтов (ЦПК) готов подготовить за полгода турецкого астронавта в качестве непрофессионального участника космического полета (туриста). Об этом сообщил в среду журналистам начальник ЦПК Павел Власов.

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"Вчера только об этом было объявлено [о возможности подготовки астронавтов Турции в ЦПК], поэтому сегодня развития этот вопрос еще не получил. Можно успеть подготовить, но сначала нужно отобрать. Полгода - и человек будет готов в качестве участника космического полета", - сказал Власов.

По его словам, ЦПК за всю историю своего существования подготовил более 100 иностранных астронавтов и участников космических полетов.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что есть все основания говорить о возможности подготовки космонавтов Турции в ЦПК. Соответствующее предложение он сформулировал президенту Турции Тайипу Эрдогану, на что тот ответил согласием.

В мае 2018 года стало известно о планах Турции запустить собственную программу подготовки астронавтов после 2023 года. На реализацию этого проекта Анкара намерена потратить порядка $6 млрд, а законодательная база для этого была подготовлена еще осенью 2016 года. В октябре 2017 года занимавший тогда пост премьер-министра Бинали Йылдырым сообщил о намерении властей построить собственную космическую станцию.

Кроме того, к 2020 году Турция рассчитывает закончить разработку и производство полностью отечественного спутника связи TURKSAT-6A. В 2015 году в Анкаре открылся Турецкий центр интеграции и испытаний космических систем, в котором собраны мощности для полного цикла сборки и испытаний спутников. База позволяет заниматься монтажом оборудования одновременно на нескольких космических аппаратах, интегрировать различные системы, проводить испытания и подготовку к транспортировке аппаратов на стартовые площадки для запуска в космос.

Новость обновлена (14:57 мск) - добавлены подробности

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