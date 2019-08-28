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Стыковка "Союза МС-14" с МКС

На борту МКС провели первые испытания экзоскелета робота "Федора"

Экзоскелет нужен, чтобы андроид мог работать в режиме копирования
Робот "Федор" Госкорпорация "Роскосмос"/ТАСС
Описание
Робот "Федор"
© Госкорпорация "Роскосмос"/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора" стартовали на Международной космической станции. Такая запись опубликована на странице андроида в Twitter.

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"Сегодня начали испытания экзоскелета", - написал робот.

На странице "Федора" также написано, что космонавт Александр Скворцов трижды заглядывал через шлюз агрегатного отсека в корабль "Союз МС-14", на котором прибыл робот на борт станции, и показывал "комбинацию кисти правой руки" (палец вверх). Также андроид напомнил о состоявшемся во вторник разговоре по телемосту президента РФ Владимира Путина с российскими космонавтами Александром Скворцовым и Алексеем Овчининым.

Экзоскелет необходим, чтобы робот мог работать в режиме копирования. Он напоминает маску и большие перчатки, которые надевает космонавт, после чего начинает управлять андроидом.

Утром во вторник корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту пристыковался к агрегатному отсеку МКС. Стыковка состоялась на несколько минут раньше запланированного времени - в 06:08 мск. Изначально касание ожидалось в 06:12 мск.

Первая попытка планировалась на 08:31 мск 24 августа, однако она не состоялась. В трансляции NASA тогда пояснили, что причаливание было прервано из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс" на борту МКС.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСтыковка "Союза МС-14" с МКС
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