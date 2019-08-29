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Роскосмос предложил Японии сотрудничество по системам стыковки кораблей с МКС

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин также пригласил японских коллег посетить космодром Восточный

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил японским коллегам сотрудничество в области систем сближения (стыковки) корабля с МКС и робототехники. Этот вопрос обсуждался во время встречи с послом Японии в РФ Тоёхисой Кодзуки, сообщается в четверг на сайте госкорпорации.

"Японским партнерам было предложено сотрудничество в области спутникостроения (ДЗЗ, системы предупреждения о стихийных бедствий), робототехники (в том числе в привязке к МКС), а также систем сближения (стыковки) корабля со станцией", - отмечается в сообщении.

Также стороны обсудили "состояние и перспективы российско-японского сотрудничества в области космоса, в частности в области пилотируемой космонавтики и совместной эксплуатации МКС".

Рогозин, уточнили в пресс-службе, "пригласил [японских коллег] посетить космодром Восточный и предложил проработать все эти вопросы для включения в обсуждения во время АТЭС в ноябре".

В ноябре 2018 года Кодзуки сообщил, что сотрудничество в сфере освоения космоса помогло развить взаимопонимание в российско-японском диалоге и укрепить отношения двух стран.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичЯпонияРоссия
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