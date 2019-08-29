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Рогозин поручил подготовить соглашение по полетам астронавтов ЕКА на российских кораблях

Ранее глава Европейского космического агентства Ян Вернер сообщил, что оно готово отправлять своих астронавтов на МКС на российских кораблях "Союз"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил подготовить двустороннее соглашение с Европейским космическим агентством (ЕКА) по вопросу отправки их астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях.

"Европейское космическое агентство (ЕКА) готово отправлять своих астронавтов на МКС на российских пилотируемых кораблях. Поручение о разработке соответствующего прямого двустороннего соглашения Роскосмоса с ЕКА дано", - написал Рогозин в четверг на своей странице в Twitter.

 

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Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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