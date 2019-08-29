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Экипажи "Союза МС-15" начали экзаменационные тренировки

Запуск намечен на 25 сентября

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Основной и дублирующий экипажи пилотируемого корабля "Союз МС-15", старт которого на Международную космическую станцию (МКС) планируется в конце сентября, приступил к комплексным экзаменационным тренировкам в Центре подготовки космонавтов. Основной экипаж в составе россиянина Олега Скрипочки, американки Джессики Меир и первого космонавта ОАЭ Хаззаа аль-Мансури утром начал сдавать экзамен в тренажере российского сегмента МКС.

Ранее NASA сообщало, что пуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15" намечен на 25 сентября в 16:57 мск, стыковка с МКС - в 23:00 мск.

"Экипаж у нас грамотный, мы готовы к полету. Отсутствие опыта [космического полета у Меир и аль-Мансури] компенсируется высокой профессиональной подготовкой", - сказал журналистам Скрипочка. Аль-Мансури гордится, что будет первым арабским космонавтом на борту МКС. Среди экспериментов, которые он будет проводить - исследование влияния невесомости на выращивание фиников.

Дублеры

Дублирующий экипаж, включающий россиянина Сергея Рыжикова, американца Томаса Маршберна и араба Султана аль-Нейади, в скафандрах "Сокол-КВ-2" приступил к сдаче экзамена на тренажере пилотируемого корабля "Союз МС". Аль-Нейади сказал журналистам, что аль-Мансури в сентябре предстоит стать для ОАЭ своего рода Юрием Гагариным.

"А Султан станет нашим [Германом] Титовым", - добавил Рыжиков.

В пятницу экипажи поменяются тренажерами. По результатам экзаменов межведомственная комиссия примет решение о допуске экипажей "Союза МС-15" к предстартовой подготовке на Байконуре.

Планируется, что Скрипочка и Меир после 189 дней на борту МКС возвратятся на Землю 1 апреля 2020 года вместе с американцем Эндрю Морганом. Аль-Мансури должен провести на борту МКС восемь дней. Его приземление на корабле "Союз МС-12" вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом намечается на 3 октября. По данным NASA, отстыковка корабля от МКС состоится в 10:35 мск, посадка в Казахстане - в 13:58 мск.

В июне 2018 года "Роскосмос" и Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида подписали соглашение о полете первого космонавта ОАЭ на МКС. В сентябре 2018 года в подмосковном Центре подготовки космонавтов началась подготовка двух кандидатов в космонавты ОАЭ - военного летчика Хаззаа аль-Мансури и инженера сетевой поддержки Султана аль-Нейади.

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