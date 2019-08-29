В скафандре "Сокол-М" нельзя будет соблюсти гагаринскую традицию перед стартом экипажа

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Конструкция нового российского скафандра "Сокол-М" не предполагает, что космонавт перед запуском с Байконура сможет соблюсти негласную традицию, заложенную еще со времен Юрия Гагарина, и помочиться на колесо автобуса по дороге на стартовую площадку.

Об этом сообщил в четверг журналистам гендиректор НПП "Звезда" (предприятие - разработчик скафандра) Сергей Поздняков на авиасалоне МАКС-2019.

"Есть техническое задание, там нигде не написано, что надо пописать на колесо. Я не знаю, как это будет происходить, у нас ширинки [на новом скафандре] нет. Если будет дополнение к техническому заданию, мы ее сделаем", - сказал Поздняков.