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МАКС-2019

В скафандре "Сокол-М" нельзя будет соблюсти гагаринскую традицию перед стартом экипажа

Разработчики скафандра сообщили, что на новом "Соколе-М" нет ширинки

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Конструкция нового российского скафандра "Сокол-М" не предполагает, что космонавт перед запуском с Байконура сможет соблюсти негласную традицию, заложенную еще со времен Юрия Гагарина, и помочиться на колесо автобуса по дороге на стартовую площадку.

Об этом сообщил в четверг журналистам гендиректор НПП "Звезда" (предприятие - разработчик скафандра) Сергей Поздняков на авиасалоне МАКС-2019.

"Есть техническое задание, там нигде не написано, что надо пописать на колесо. Я не знаю, как это будет происходить, у нас ширинки [на новом скафандре] нет. Если будет дополнение к техническому заданию, мы ее сделаем", - сказал Поздняков.

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