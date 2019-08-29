Страховщики не захотели страховать запуск ракеты "Протон" со спутниками

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Страховые компании не подали ни одной заявки на конкурс АО "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" на страхование запуска ракеты "Протон М" с космическими аппаратами MEV-1 (Mission Extension Vehicle, первый аппарат для продления срока эксплуатации спутников) и E5WB (Eutelsat 5WB, европейский спутник связи), следует из данных соответствующей закупки. Запрос предложений признан несостоявшимся.

Согласно проекту договора, на общую страховую сумму 2,146 млрд рублей планировалось застраховать ракету-носитель "Протон М", разгонный блок, головной обтекатель и переходную система для запуска двух спутников.

Начальная (максимальная) цена контракта - 257,6 млн рублей. Из данных закупки следует, что запуск запланирован с космодрома Байконур в III-IV квартале 2019 года.

Компания International Launch Services в 2016 году заключила контракт с европейским оператором спутниковой связи Eutelsat на запуск ракеты "Протон-М" с парной полезной нагрузкой в составе космического аппарата связи Eutelsat 5WB и первого аппарата для продления срока эксплуатации спутников MEV-1. Спутник Eutelsat 5WB заменит работающий на орбите аппарат Eutelsat 5WA. Новый аппарат предназначен для работы на территории Южной Европы и Северной Африки.