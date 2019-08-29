ЕКА на МАКС-2021 возобновит свое участие в полном формате

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ЕКА) на следующем авиасалоне МАКС в 2021 году будет участвовать в том же формате, что и на предыдущих выставках. Об этом сообщил в четверг ТАСС на авиасалоне МАКС глава ЕКА Йохан-Дитрих Вернер.

Ранее в оргкомитете форума сообщали ТАСС, что в этом году впервые за многие годы на авиасалоне не будет шале Европейского космического агентства. При этом в оргкомитете уточнили, что делегация ЕКА будет работать на мероприятиях авиасалона. В Европейском космическом агентстве тогда подтвердили ТАСС изменение формата своего участия в выставке.

"Я могу сказать, что на следующем авиасалоне МАКС мы будем присутствовать так же, как и раньше", - сказал Вернер.

Он уточнил, что в этом году ЕКА сократило свое участие и на других мероприятиях, в частности, на авиасалонах в Ле-Бурже и Берлине.

ЕКА участвует в авиасалонах МАКС с 2003 года. МАКС-2019 проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября.